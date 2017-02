LIVE: Roda JC biedt Ajax goed partij

De hekkensluiter uit Kerkrade staat zowel in punten op de ranglijst als kilometers op de kaart het verst van Ajax af, dat nog altijd tweede is achter koploper Feyenoord.



Ajax treedt zondag aan met dezelfde elf namen als vorige week, toen ADO Den Haag eenvoudig opzij gezet werd. Dat betekent dus opnieuw een basisplaats voor de zeventienjarige Justin Kluivert, die in positieve zin opviel tegen de Hagenezen.



Onana; Veltman; Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Kluivert, Dolberg en Younes.



Hoewel het verschil tussen Roda en Ajax dit seizoen dus riant is, heeft Ajax het toch vaak lastig in Zuid-Limburg. Van de 42 eerdere uitwedstrijden tegen Roda wonnen de Limburgers er acht en werd er zeventien keer gelijk gespeeld. Evenveel keer won Ajax de ontmoeting op vreemde bodem.



Tot slot nog interessant om te noemen: het aantal nieuwe gezichten bij Roda JC. Liefst negen nieuwelingen meldden zich de afgelopen transferperiode in het parkstad Limburg Stadion. Uit België en NEderland, maar ook Bosnië, Bulgarije en Griekenland. Trainer van de Limburgers is de Griek Yannis Anastasiou, die als speler 38 keer voor Ajax uitkwam en tien ker scoorde.