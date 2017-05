Ajax tegen Manchester United in finale Europa League

In een heerlijk voetbalgevecht heeft Ajax donderdagavond de finale van de Europa League bereikt. Het elftal van Peter Bosz hield na een uitstekende openingsfase de schade beperkt bij Olympique Lyon (3-1) en verdiende zo een plaats voor de eindstrijd tegen Manchester United van 24 mei in Stockholm.



"We gaan naar Zweden toe," jubelde de meegereisde aanhang na 93 meeslepende en nerveuze minuten. Ondanks de ruime zege van vorige week (4-1) hadden de fans al ernstig rekening gehouden met een loodzwaar avondje. Dat Ajax het nog zo lastig zou krijgen, daar zag het er echter de eerste 44 minuten niet naar uit.



Ajax deed veel goed in de eerste helft, heel veel zelfs. Niet de thuisploeg maar de nummer twee van de eredivisie controleerde de ontmoeting. Net zoals in de thuiswedstrijd van vorige week verzuimde de recordkampioen van Nederland zichzelf royaal voor het goede spel te belonen. Amin Younes verscheen vogelvrij voor het doel, na een snelle vrije trap van Hakim Ziyech. En ook Bertrand Traoré en Kasper Dolberg mochten in kansrijke positie aanleggen. Het wachten bleef echter maar op de openingstreffer, ook omdat Ziyech voor eigen succes ging terwijl Traoré de bal voor het inschieten had.



Na 27 minuten was het wel raak. Younes stuurde Dolberg weg en de Deen stiftte de bal tergend langzaam in het doel (0-1). Even leek Olympique Lyon verslagen, na de 4-1 van vorige week. De fanatieke aanhang verloor het geduld en begon te joelen. En Ajax kwam maar niet in de problemen, tot twee fatale laatste minuten van de eerste helft. Eerst gaf de Poolse arbiter Szymon Marciniak makkelijk een strafschop voor een kleine overtreding van Matthijs de Ligt. Alexander Lacazette maakte vanaf elf meter geen fout. De van een blessure herstelde aanvaller tekende zo'n beetje in het rustsignaal ook voor 2-1.



Gedragen door het opgeleefde thuispubliek zette Lyon nog maar eens aan na rust. Ajax wankelde af en toe maar bleef op de been door Davinson Sánchez die zijn ploeg met een uitblinkende Davy Klaassen op de been hield. Bijna was de buit binnen voor de bezoekers maar Donny van de Beek raakte de lat en aan de andere kant wist invaller Rachid Ghezzai wel te scoren (3-1). Daarna volgde een hectische slotfase zonder doelpunten maar wel met een tweede gele en dus rode kaart voor Nick Viergever.