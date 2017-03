LIVE: Ajax na fout De Ligt op achterstand

Excelsior uit is op papier geen moeilijk affiche voor Ajax. Van de twintig edities van de wedstrijd op Woudestein in Rotterdam verloren de Amsterdammers er pas één. De afgelopen twee seizoen was het duel telkens goed voor een 0-2 zege.



Echter, Ajax heeft natuurlijk het Europa League-duel van afgelopen donderdag in de benen, de Rotterdammers hebben dat niet. Bovendien is spits Kasper Dolberg nog niet voldoende hersteld van een liesblessure die hij in de wedstrijd tegen FC Kopenhagen opliep.



Zijn vervanger Bertrand Traoré vond dit Eredivisieseizoen echter ook al zes keer het net en scoorde donderdag net als Dolberg tegen FC Kopenhagen. Doordat Traoré zondag spits is, is er ook een basisplaats voor Justin Kluivert, die vanaf rechts start. Achterin krijgt kenny Tete de voorkeur boven Joël Veltman.



Opstelling Ajax: Onana; Tete, Sánchez, De Ligt en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Kluivert, Traoré en Younes.