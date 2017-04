LIVE: Ajax stevent op ruime winst af

Het kan zondag een behoorlijk vrolijke Pasen worden voor Ajax. Van PSV hebben de Amsterdammers normaal gesproken weinig meer te duchten, en koploper Feyenoord heeft nog maar een voorsprong van één punt.



Die lijkt het nog wel even vast te gaan houden, maar het is hoe dan ook zaak voor Ajax dat thuis gewonnen wordt van sc Heerenveen. Statistisch gezien zijn de kaarten op voorhand positief geschud. Van de 24 eerdere edities van dit duel in Amsterdam won Heerenveen er maar drie, en Ajax liefst achttien. Eénmaal werd het gelijk. De eerste ontmoeting tussen beiden dit seizoen won Ajax trouwens ook. Dankzij een treffer van Davy Klaassen werd het in het Abe Lenstra Stadion toen 0-1.



Nieuw in de A-selectie van Peter Bosz is verdediger Deyovaiso Zeefuik, die gisteren al opgeroepen werd. Kenny Tete, normaliter overigens geen basisspeler, is ziek.



Kasper Dolberg moest mede dankzij een lichte blessure een aantal wedstrijden toekijken maar is terug ten faveure van Bertrand Traoré, die op de bank begint. Ook verdediger Matthijs de Ligt heeft weer eens een basisplaats. Hij vervangt de geblesseerde Daley Sinkgraven.



De wedstrijd tegen de Friezen begint om kwart voor vijf in een uitverkochte Arena en is hier live te volgen.



Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt en Viergever; Klaassen, Schöne en Ziyech; Neres, Dolberg en Younes.