LIVE: Ajax leidt nog maar Kuyt schiet Feyenoord naar titel

Hoewel Ajax zeker de laatste paar weken in bloedvorm is, gaven velen al een tijdje niet veel meer om de titelkansen van de Amsterdammers. Feyenoord staat al praktisch het hele seizoen bovenaan, Ajax volgt op gepaste afstand.



Slotdag

Die afstand is echter geslonken en doordat Feyenoord vorige week een enorme kans om de titel al te pakken liet liggen, is op de slotdag van de Eredivisie het verschil tussen beide ploegen nog maar één punt.



Het is voor Ajax hoe dan ook zaak te winnen in Tilburg. Feyenoord ontvangt Heracles Almelo thuis in Rotterdam. Bij een verlies of gelijkspel van de Rotterdammers kan Ajax een nieuwe schaal ophangen. Het is hoe dan ook de 22e keer dat de Eredivisie op de slotdag beslist wordt. Ongemeen spannend dus.



Geblesseerd

Welke elf spelers Peter Bosz zondag opstelt is nog onbekend. Vorige week tegen Go Ahead Eagles gaf hij zijn basiself grotendeels rust. Nu er vandaag nogal wat op het spel staat lijkt dat scenario onwaarschijnlijk. Van de vaste wedstrijdselectie zijn alleen Daley Sinkgraven en Lasse Schone nog geblesseerd.



Tot slot nog belangrijk om te weten als u zondagmiddag de wedstrijd in de stad gaat kijken: vanaf 12.00 uur is een voetbalverordening van kracht op het Rembrandtplein, Thorbeckeplein en Leidseplein. Dat houdt onder meer dat blikjes, vuurwerk en klimmen op standbeelden verboden is.



