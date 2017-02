LIVE: Goal Klaassen afgekeurd, maar was dat terecht?

Trainer Peter Bosz tornt verder niet aan zijn min of meer vaste formatie, waarin Traoré, Dolberg en Younes de aanval vormen. 'Jonkies' Abdelhak Nouri en Justin Kluivert krijgen een plek op de bank en Daley Sinkgraven, die na de wedstrijd van afgelopen weekend wat lichte klachten had, is gewoon inzetbaar.



Spelers sparen met het oog op de titelstrijd in eigen land doet Bosz niet. "Ik vind dat Ajax twee keer per week top moet kunnen spelen." Bovendien vindt de trainer de Europa League net zo belangrijk als de competitie. "Presteren in Europa is goed voor Ajax, goed voor het imago en goed voor het Nederlandse voetbal."



Favorietenrol

Bosz wil zijn ploeg niet als favoriet bestempelen. "Ik houd niet van uitspraken over een favorietenrol. Dat is meer iets voor de bühne," zei de trainer woensdag in Warschau. "Maar ik vind wel dat we moeten winnen."



"Legia is een goede tegenstander. In een zware Champions League-poule zijn ze voor Sporting geëindigd. Dat geeft hun potentie aan," omschreef Bosz de Poolse ploeg die opviel met uitslagen als de 8-4 nederlaag tegen Borussia Dortmund en een gelijkspel (3-3) tegen Real Madrid.



Legia Warschau staat derde in de Poolse competitie. De selectie telt twee spelers met een eredivisieverleden: Valeri Qazaishvili (ex-Vitesse) en Tomas Necid (ex-PEC Zwolle).