LIVE: Ajax met Riedewald naar middenmoter Vitesse

Ajax begint zondag met Jairo Riedewald in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. Riedewald vervangt links achterin de geblesseerde Daley Sinkgraven. Joël Veltman keert terug in het elftal van trainer Peter Bosz, nadat hij donderdag ziek aan de kant was gebleven tijdens de Europese confrontatie met Legia Warschau (0-0).



Zijn vervanger Kenny Tete werd in de Poolse hoofdstad kort voor tijd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Verder gebruikt Peter Bosz dezelfde opstelling als hij altijd doet.



De tegenstander

Bij Vitesse debuteert Lassana Faye in de eredivisie. De achttienjarige Rotterdam speelt links achterin omdat Arnold Kruiswijk niet fit genoeg is. Alexander Büttner zit voor het eerst bij de selectie sinds zijn terugkeer in Arnhem. De linksback begint op de bank.



Kevin Diks staat rechts achterin, op de plek van de geschorste Kelvin Leerdam. Matt Miazga vervangt in het centrum van de defensie de geblesseerde Maikel van der Werff.