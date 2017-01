LIVE: Ajax wisselt niet voor tweede helft

Van de 43 ontmoetingen tot nu toe won Ajax er 33 en ADO maar drie. Van de laatste elf wedstrijden tegen ADO verloor Ajax er geen een. In de laatste vier wedstrijden scoorden de Hagenezen bovendien niet één keer.



Of daar zondagmiddag verandering in gaat komen is ook nog maar de vraag. ADO staat momenteel veertiende in de Eredivisie.Van de laatste vijf wedstrijden werd er maar één gewonnen: ruim een maand geleden werd het thuis tegen Sparta 1-0.



Het is zondagmiddag oppassen geblazen voor het harde spel van ADO. De 'residentieclub' maakte in het huidige seizoen tot nu toe de meeste overtredingen, maar liefst 280. Het aantal gele kaarten, nu al 49, is ook het hoogst.



Bij Ajax verschijnt zondag Justin Kluivert voor het eerst aan de aftrap. Anwar El Ghazi kan nu echt elk moment vertrekken naar OSC Lille en dus krijgt de jonge Kluivert zijn kans. Verder kent de opstelling van Peter Bosz geen verrassingen:



Onana; Veltman; Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Kluivert, Dolberg en Younes.