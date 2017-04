LIVE: Ajax jaagt op derde doelpunt

Amin Younes mist de belangrijke thuiswedstrijd omdat hij te veel last heeft van een knieblessure. Het is de tweede grote tegenvaller voor trainer Peter Bosz in aanloop naar de klassieker. Spits Kasper Dolberg haakte zaterdag ook al definitief af op training.



Neres debuteert in de basisopstelling van Ajax. De Braziliaan vormt een voorhoede met Bertrand Traoré en de zeventienjarige Justin Kluivert. Nick Viergever krijgt centraal in de defensie de voorkeur boven Matthijs de Ligt en Joël Veltman houdt Kenny Tete op de bank.



Ook Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst moest noodgedwongen voor andere sepelers kiezen. Hij laat Bart Nieuwkoop de geschorste Tonny Vilhena vervangen in de uitverkochte Arena. Linksback Miquel Nelom neemt verder opnieuw de plek over van de geblesseerde Terence Kongolo en Dirk Kuijt speelt volgens zijn club niet voorin maar op het middenveld. Jens Toornstra verhuist naar voren en vormt een aanval met topscorer Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis.



De Amsterdamse versie van de klassieker begint om 14.30 uur in de Arena.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Kluivert, Traoré en Neres.



Opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden en Nelom; El Ahmadi, Kuijt en Nieuwkoop; Berghuis, Jørgensen en Toornstra.



