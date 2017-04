Kraker tegen Schalke 04 zorgt niet voor verschuivingen

Veel leverde hem dat overigens niet op in dat klassement. Zijn positie boven in de middenmoot werd geconsolideerd. De 27-jarige verdediger staat nu wel op gelijke hoogte met die andere back, Joël Veltman. Hij kreeg voor zijn optreden tegen Schalke 04 twee sterren.



Het duo dat al weken de ranglijst aanvoert, kreeg ook twee sterren. André Onana en Davinson Sánchez speelden niet hun beste wedstrijd in het shirt van Ajax. Sánchez liet zich enkele keren in de luren leggen door spits Burgstaller van Schalke 04 en bij de eerste tegentreffer leek doelman Onana niet goed te zitten.



Ajax speelt dit seizoen nog vijf of zes wedstrijden dit seizoen. Daarna weten we wie de speler van het seizoen is geworden.