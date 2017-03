KNVB-directeur Decossaux: we moesten ingrijpen

Dat vertelde Jean-Paul Decossaux, de commerciële directeur van de nationale voetbalbond, zondag tijdens een persconferentie in het Hilton-hotel van Amsterdam na het ontslag van Blind.



"We hebben een tijdje een opgaande lijn gezien na het echec van vorig jaar," doelde Decossaux op het gemiste EK in Frankrijk. "We waren daar erg verheugd over. Maar tijdens de wedstrijd tegen Bulgarije herkenden we niets meer in de opbouw waar we mee bezig waren. Onze kansen op deelname aan het WK in Rusland zijn geminimaliseerd. We vonden dat we moesten ingrijpen. In het voetbal doe je dat dan zo."