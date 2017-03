Kluivert en Neres in selectie Ajax voor Twente

Kluivert ontbrak donderdag in de Europese confrontatie met FC Kopenhagen, omdat hij met Ajax onder 19 jaar voor de Youth League tegen Real Madrid speelde. Neres deed in Denemarken als invaller een kwartiertje mee en stond een dag later in de basis bij Jong Ajax voor de wedstrijd in de Jupiler League tegen De Graafschap.



De Braziliaanse miljoenenaankoop deed in Doetinchem ruim een uur mee. De Amsterdamse beloften gingen in de slotfase onderuit (3-2).



Trainer Peter Bosz selecteerde 22 spelers voor de thuiswedstrijd in de eredivisie tegen FC Twente. De verdedigers Joël Veltman en Davinson Sánchez keren terug in de groep, nadat ze het verloren duel met FC Kopenhagen (2-1) door een schorsing hadden gemist. De wedstrijd in de ArenA begint om 16.45 uur.