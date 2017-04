Kleedkamerroof bij Swift en EHL zit erop voor Amsterdam

Amateurvoetbal

Het eerste team van Swift is zaterdag het slachtoffer geworden van een brutale kleedkamerinbraak. Tijdens de warming-up voor het bekerduel met ADO'20 in Heemskerk zag de verzorger van Swift een man in de kleedkamer van de Amsterdammers. Die persoon vertelde dat hij de douchekoppen kwam vervangen. Toen de wedstrijd begon, was de man verdwenen en ging de kleedkamer op slot.



Na afloop van het duel misten de spelers van Swift echter geld en telefoons. Een zoektocht naar de dader(s) leverde niets op. De spelers van Swift hebben aangifte gedaan bij de politie. Tot overmaat van ramp verloor Swift de wedstrijd in de halve finale van de beker met 2-1.



AFC heeft een belangrijke stap gezet richting lijfsbehoud. De ploeg won maandag met 2-0 bij De Treffers. De doelpunten werden gemaakt door Pieter Koopman en Koen Bosma. Zaterdag had het elftal van coach Ton du Chatinier thuis nog met 3-1 verloren van VVSB. AFC staat op de dertiende plaats en heeft zes punten meer dan nummer vijftien Spakenburg. Die plek betekent na het seizoen nacompetitie.



JOS moet aan de bak in de zondag hoofdklasse A. Door de 1-0 nederlaag zaterdag bij De Bataven is JOS gezakt naar de veertiende plaats. Die plek betekent na het seizoen nacompetitie om lijfsbehoud. JOS hoopt in de komende twee duels wel de punten te pakken. Dan speelt het tegen nummer voorlaatst Alverna en hekkensluiter Dieze West.