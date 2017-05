Kickbokser Groenhart wint en steelt show met Ajaxvlag

Groenhart stal de show al bij zijn opkomst, door met een Ajaxvlag te verschijnen en zo zijn favoriete club te supporten richting de finale van de Europa League.



Tijdens het gevecht liet de vechter van Mike's Gym uit Oostzaan, de sportschool waar ook Badr Hari voor uitkomt, zien waarom hij geliefd is bij de fans: hij ging vanaf de eerste bel op zoek naar een knock-out. Dat lukte niet, maar Groenhart won de partij wel op punten.



Ook Amsterdammer Hesdy Gerges kwam in actie in Den Bosch. Ook hij won zijn partij op punten. Gerges zijn aanvankelijke tegenstander had afgezegd, waardoor hij tegen de ervaren Tomas Hron uit Tsjechië vocht.



De hoofdpartij van de avond was die tussen Rico Verhoeven en Ismael Lazaar. Wereldkampioen Verhoeven liet zich niet verrassen en won de partij overtuigend op punten.



