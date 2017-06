Kampioensfeestjes voetbal en cricketers VRA winnen

Amateurvoetbal

In Amsterdam zijn dit seizoen de meeste kampioensfeestjes gevierd in het amateurvoetbal. Liefst 283 Amsterdamse elftallen werden kampioen. Nummer twee Utrecht (161) en nummer drie Rotterdam (153) volgen op gepaste afstand. Ook de meeste bekerwinnaars kwamen uit Amsterdam. Twaalf hoofdstekelijke clubs mochten de beker in hun prijzenkast bijzetten.



OFC wil van de derde naar de tweede divisie. De club uit Oostzaan wil dat bereiken met, in vergelijking met het afgelopen seizoen, veertien nieuwe spelers en de nieuwe coach Yuri Rose (oud-profvoetballer van onder andere De Graafschap, Sparta en FC Volendam). OFC haalde twee aanvallers bij clubs uit Amsterdam. Edip Biberoglu komt over van AFC en Damien Menzo verruilt De Dijk voor Oostzaan.



De Amsterdamse landskampioen voetbal 'T Knooppunt heeft zich voor het volgend seizoen versterkt met drie spelers. Sofiane el Adel, Mo Attaibi en Adil Zouthane komen over van Hovocubo uit Hoorn, dat het afgelopen seizoen in de play-offs om de landstitel als tweede eindigde. El Adel en Zouthane speelden in het seizoen 2014/2015 al bij 'T Knooppunt en ze wonnen toen de beker.



De Belgische spelers Aziz Hitou en Amar Zouggaghi vertrekken na een jaar weer uit Amsterdam. Ze gaan in eigen land spelen bij FC Antwerpen. Zouggaghi had met 23 doelpunten en 17 assists een groot aandeel in de eerste landstitel in de clubhistorie van 'T Knooppunt.



Cricket

De cricketers van VRA zijn er na negen wedstrijden als eerste ploeg dit seizoen in geslaagd te winnen van Excelsior'20. De Amsterdamse club won in Schiedam met 110 runs verschil van de koploper in de topklasse. De gevierde man bij VRA was Ben Cooper. De Nederlands international maakte een century van liefst 144 runs. VRA staat na de zege op de tweede plaats met veertien punten. Dat is vier punten minder dan Excelsior'20.



ACC won de derby tegen Dosti overtuigend met liefst 148 runs verschil. Asad Zulfiqar was, net als in de derby tegen VRA, battend belangrijk voor ACC. Hij kwam op sportpark Het Loopveld tot 123 runs not out. ACC staat op de zevende plaats in de rangschikking met acht punten en moet in de resterende acht wedstrijden aan de bak om de play-offs te halen. Dosti is met slechts zes punten voorlaatste. De kampioen van 2015 kan alleen door een wonder de degradatiepoule nog ontlopen.



Hockey

Reinoud Wolff is volgend seizoen coach van de mannen van het uit de hoofdklasse gedegradeerde Hurley. De 54-jarige Wolff was in de jaren negentig van de vorige eeuw al vijf jaar coach in het Amsterdamse Bos. Hij werd daarna in 2002 als coach van de mannen van Bloemendaal landskampioen en herhaalde dat kunstje in 2015 met Rotterdam. De doelstelling is volgens bestuurslid Tophockey Anton Hijlkema helder. "Terugkeren in de hoofdklasse, bij voorkeur binnen een seizoen."