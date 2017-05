Kaartverkoop Europa League-finale start maandag

Ajax begint maandag 15 mei met de voorverkoop. Trouwe fans met een zogenoemde 'uitkaart' krijgen voorrang. De belangstelling voor informatie voor tickets voor de finale was donderdag al zo groot dat de website van Ajax enkele keren plat lag.



Manchester United krijgt eveneens 10.000 tickets voor de finale. De overige kaarten voor de eindstrijd in de Friends Arena in Stockholm, capaciteit van 54.000 toeschouwers, gaan naar sponsoren en neutrale supporters.



Ajax bereikte donderdag voor het eerst in 21 jaar de finale van een Europees toernooi. In Lyon werd met 3-1 verloren van Olympique. Omdat de Fransen een week eerder in Amsterdam met 4-1 verpletterd waren had dat verlies geen gevolgen.