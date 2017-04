Jong Ajax oppermachtig tegen Telstar door hattrick Cerny

De uitblinker op het veld was Vaclav Cerny. De Tsjech, die de afgelopen twee wedstrijden bij Ajax 1 niet van de bank afkwam, maakte in Velsen-Zuid drie goals.



In de 25e minuut kreeg hij de bal binnen doelbereik in de voeten gespeeld en tikte hem met beleid in de korte hoek. Hoewel Jong Ajax in beide speelhelften oppermachtig was op het veld, viel het tweede doelpunt van Cerny pas na rust. Een krappe tien minuten later completeerde hij zijn hattrick door met rechts in de korte doel te treffen.



Eretreffer

In de blessuretijd maakte Guyon Philips voor Telstar toch nog een eretreffer. Door de 1-3 zege blijven de Amsterdamse beloften, die niet kunnen promoveren naar de eredivisie, tweede met acht punten minder dan VVV.



De koploper uit Venlo wist vrijdag na twee nederlagen op rij weer te winnen in het duel met Almere City FC.