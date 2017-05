Hockeyclub Amsterdam kent offday in play-offs

Amateurvoetbal

WV-HEDW speelt zaterdag een beslissingswedstrijd tegen BOL uit Broek op Langedijk om het kampioenschap van de zaterdag tweede klasse A. De Amsterdammers wonnen dit weekeinde door doelpunten van Ashraf Azzouz en Mick van Moerkerk met 2-0 van ZOB. Door de overwinning zijn WV en BOL samen bovenaan geëindigd in 2A. De clubs spelen zaterdag op neutraal terrein een beslissingswedstrijd. De winnaar is kampioen, de verliezer kan via de nacompetitie nog promoveren naar de eerste klasse.



JOS is nog altijd niet zeker van een langer verblijf in de zondag hoofdklasse A. De ploeg van coach Roy van der Mije verloor met 4-0 van SWZ Boso Sneek en eindigde daardoor op de veertiende plaats in de eindrangschikking. Daardoor moet JOS via de nacompetitie degradatie naar de eerste klasse zien te voorkomen.



Amsterdam heeft er twee kampioenen bij in het amateurvoetbal. Blauw-Wit Beursbengels had aan een 1-1 gelijkspel tegen Arsenal genoeg voor de titel in de zaterdag derde klasse B. Het doelpunt voor Blauw-Wit werd gemaakt door Myrisk Asiamah. AC Amsterdam pakte de titel in de zaterdag vierde klasse B door met 2-0 te winnen van Buiksloot. Opvallend was dat beide doelpunten werden gemaakt door ex-Buikslootspeler Ayoub Salihi.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions kunnen hun landstitel niet prolongeren. De club uit Landsmeer verloor in eigen huis de beslissende wedstrijd in de halve finales van de play-offs tegen Grashoppers uit Katwijk met 73-51. Bij Lions was alleen Tanya Bröring met 23 punten op schot. Door de nederlaag kwam er een eind aan een seizoen waar Lions de supercup won, maar in de Final Four, het bekertoernooi en de strijd om de landstitel steeds net te kort kwam.



Handbal

De handbalsters van VOC hebben de eerste kans laten lopen voor het eerst in zeven jaar landskampioen te worden. Titelverdediger Dalfsen was in de tweede wedstrijd met 28-24 te sterk. De beslissing in de strijd om de landstitel valt zaterdag. VOC krijgt dan in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord een nieuwe kans Dalfsen, dat de laatste zes landstitels won, te onttronen.



Hockey

Het was een slechte zondag voor hockeyclub Amsterdam. De mannen verloren de derde en beslissende wedstrijd in de halve finale van de play-offs met 3-2 van Rotterdam. Robert Tigges en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor Amsterdam, dat zaterdag door een 2-1 zege op Rotterdam de beslissingswedstrijd had afgedwongen. Een paar uur eerder begonnen de vrouwen van Amsterdam de halve finales van de play-offs slecht. SCHC was met 1-0 te sterk.



De tweede wedstrijd in de best-of-threeserie is zaterdag in Bilthoven. Als Amsterdam wint, volgt een dag later een beslissingsduel, ook in Bilthoven. Naast de nederlaag was er meer slecht nieuws voor Amsterdam, Ilse Kappelle heeft zondag haar voorste kruisband gescheurd.



Rugby

De rugbysters van AAC zijn landskampioen. De Amsterdamse ploeg won op het Nationaal Training Centrum op sportpark De Eendracht met 34-10 van RC Delft. Met de landstitel van AAC kwam een einde aan de hegemonie van RUS uit Utrecht. Die club werd de vijf voorgaande jaren landskampioen.