Het verschil met zondag was té groot bij Ziyech

Als slechtste uit de bus komt Hakim Ziyech, wiens benen tegen Feyenoord

voortdurend deden wat zijn ogen zagen, maar waar tegen AZ na een veelbelovend half uurtje vooral veel fout ging.



Met vasthoudendheid werd AZ in de slotfase toch weer in het defensief gedrongen. Uit een corner maakte Sánchez twintig minuten voor tijd de bevrijdende treffer. Zijn kopduel met Derrick Luckassen eindigde onbeslist, maar de Colombiaan had als eerste in de gaten dat de bal naast hem stuiterde. Met een fraaie omhaal (geen gevaarlijk spel volgens arbiter Hig­ler) werkte hij de bal alsnog in het doel.



In het spelersklassement zorgen de matige cijfers voor weinig veranderingen. Veel spelers stijgen ondanks de slechte beoordeling wel licht, omdat hun gemiddelde cijfer ook al vrij laag is. Sánchez blijft aan kop.



De tussenstand in het spelersklassement: