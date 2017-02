Herinneringen aan Piet Keizer: 'Als ik in de box zit, dan weet je hoe laat het is'

Keizer aan de pomp

Toen ik 16 was, in 1976, had ik een bijbaantje als pompbediende op de Haarlemmerweg, net om de hoek bij de Van Hallstraat. Ik stond daar als niemand anders zin had: 's avonds, op zondag, bij slecht weer.



Op een dag stopte er een Jaguar, een bijzondere auto tussen alle Opel Kadettjes en Volkswagen Kevers. Er uit stapte een man in een regenjas die hij ook wel nodig had: het goot die dag onafgebroken. Hij had de slang al gepakt en was de benzinedop aan het openmaken. Dat was niet de bedoeling, het was geen zelfbediening.



De klant wendde zich tot mij: "Blijf maar binnen staan, jongen, het heeft geen zin als we alllebei nat worden." Het bleek Piet Keizer. Als hij voor je neus stond en zei wat je moest doen, dat deed je dat dus, in het Amsterdam van 1976.



Toen de tank vol zat, begon ik met het maken van de handgeschreven bon, wat niet meeviel op zo'n natte dag. Ik was halverwege toen ik keek waarom Piet niet naar binnen stapte: zijn Jaguar had twee tanks en met een grote grijns begon Piet aan de tweede tank. "Sorry jongen, je moet nog een bon maken".



Hoewel hij kletsnat eindigde en mijn werk deed, kreeg ik een dikke fooi en een grote grijns.



Pierre Brouwer