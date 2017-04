Hans Vonk en Foppe de Haan naar Ajax Cape Town

Dat maakte de club, waar Stanley Menzo in dienst is als hoofdtrainer, donderdag bekend. Beiden waren al eerder in dienst van Ajax Cape Town; Vonk als doelman, De Haan als trainer.



Vonk, geboren in Zuid-Afrika, begint per direct met zijn nieuwe baan. De Haan gaat hem assisteren in augustus, als het EK voor vrouwen erop zit voor Oranje. De Fries assisteert nu nog bondscoach Sarina Wiegman. "Het hoofddoel is het niveau van de coaches te verbeteren, dat leidt vanzelf tot betere spelers", lichtte Vonk, die dinsdag al in Zuid-Afrika arriveerde, toe. "Ook de scouting kan beter, er is genoeg te doen."



De Haan (73) werkte eerder van 2009 tot 2011 voor de club uit Kaapstad.