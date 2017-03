Hans Kraay jr. wint voor het eerst in Amsterdam

Hockey

De hockeyers van Pinoké zijn 2017 tot nu toe verrassend sterk gestart. Na het 0-0 gelijkspel vorige week tegen koploper Bloemendaal werd vandaag play-offkandidaat HGC met 3-1 verslagen. Joost Rijksen, Wouter Brasem en Dennis Warmerdam maakten de goals voor Pinoké, dat achtste staan in de hoofdklasse. Amsterdam blijft tweede na de 6-2 overwinning (drie doelpunten van Mirco Pruyser) in de Kwakel op nummer laatst Qui Vive. Hurley was kansloos tegen Bloemendaal (6-2 verlies) en staat op de tiende plaats.



IJshockey

Tijgers sleept na verlenging derde duel uit het vuur

De Amstel Tijgers zijn nog in de race voor een plaats in de halve finales van de BeNe-league. De ploeg heeft vandaag het tweede duel in de kwartfinales tegen Hijs Den Haag na verlenging met 4-3 gewonnen. Daar zag het lang niet naar uit. Den Haag nam in de tweede periode een 3-0 voorsprong. Door doelpunten van Daniel Lam, speler-coach Josh Prudden en Michael Mackie-Kwist sleepte Tijgers toch een verlenging uit het vuur. Daarin was het Calvin Pohlman die Tijgers de overwinning bezorgde en de stand in de best-of-three-serie kwam op 1-1 bracht. De beslissende derde wedstrijd is dinsdag in Den Haag.



Korfbal

AW.DTV heel dicht bij stunt tegen ongeslagen PKC

Hekkensluiter AW.DTV zorgde bijna voor een verrassing tegen de nog ongeslagen koploper PKC. De club uit Papendrecht kwam in sporthal Gaasperdam met een 27-26 zege goed weg.