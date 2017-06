Hakim Ziyech: 'Ben nog lang niet klaar bij Ajax'

Wie volgt Bosz op?

De twee namen die binnen Ajax het vaakst worden genoemd als opvolger van Peter Bosz zijn die van de Duitser Roger Schmidt en die van Marcel Keizer, de huidige trainer van Jong Ajax.



Schmidt (50) maakte naam als trainer van Red Bull Salzburg, waarmee hij drie jaar geleden Ajax in de Europa League tweemaal (0-3 en 3-1) te kijk zette.



Het ‘snelwegvoetbal’ van de Oostenrijkers was de Amsterdammers – destijds onder leiding van Frank de Boer – te machtig. Schmidt verdiende er een transfer naar Bayer Leverkusen mee.



Bij de Bundesligaclub werd hij in maart, na ruim tweeënhalf jaar, ontslagen. Het opportunistische voetbal dat Schmidt predikt – aanvallend, met veel pressie en beweging – vertoont overeenkomsten met de stijl van Bosz.



Binnen de gelederen van Ajax kan ook Marcel Keizer (48) als vervanger van Bosz op steun rekenen. Keizer, een volle neef van het onlangs overleden clubicoon Piet Keizer, heeft afgelopen seizoen veel lof geoogst als trainer van Jong Ajax.



Met een veredelde jeugdploeg, vaak in wisselende samenstelling, eindigde hij in de eerste divisie op de tweede plaats, achter kampioen VVV. Het attractieve en vloeiende spel van de beloften werd geroemd.



Spelers die Keizer onder zijn hoede had, zijn inmiddels doorgebroken in het eerste elftal: Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Justin Kluivert. Op de drempel van een doorbraak staan Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri, Carel Eiting en Deyovaisio Zeefuik. Keizer kent de jonge voetballers van Ajax goed en dat is een pre.



Zelf voetbalde Marcel Keizer tussen zijn zestiende en twintigste bij Ajax, maar hij zette zijn loopbaan daarna voort bij Cambuur, De Graafschap en Emmen. “Mijn ambitie en motivatie om als trainer te slagen zijn groot. Ik hoop dat mijn plafond in dit vak hoger ligt dan mijn plafond als voetballer,” zei Keizer bij zijn aantreden als trainer van Jong Ajax.



Het was zijn oud-ploeggenoot Bergkamp – bij Ajax belast met de ontwikkeling en de doorstroom van talent – die Keizer een jaar geleden naar De Toekomst haalde.



Voor Ajax deed Keizer al de nodige ervaring op in het trainersvak: hij werkte bij vier amateurclubs (Nijenrodes, UVS, Argon en VVSB), bij de eerstedivisieclubs Telstar en Emmen en bij Cambuur. Bij die laatste club was Keizer ook enige tijd technisch directeur.



Het zou niet voor het eerst zijn dat Ajax een hoofdtrainer uit eigen gelederen rekruteert. Frank de Boer was de laatste; hij maakte in 2010 de stap van de A1 naar het eerste elftal. Maar De Boer nam als voormalige topvoetballer – en ex-assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Oranje – een brok ervaring op het hoogste niveau mee. Die bagage heeft Keizer niet.