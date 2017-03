Goed en slecht nieuws voor AFC

Amateurvoetbal

AFC wacht nog altijd op de eerste competitiezege in 2017. De ploeg van coach Ton du Chatinier verloor zondag in Haarlem met 2-0 bij Kon.HFC. Het was voor AFC al de vijfde nederlaag in zes duels in 2017. Alleen bij UNA werd gelijkgespeeld. AFC is inmiddels afgezakt naar de negende plaats in de Tweede Divisie. Ondanks de slechte resultaten van dit moment heeft AFC besloten het contract met Du Chatinier met een seizoen te verlengen.



De amateurs van Ajax wonnen eerder dit seizoen in de zaterdag hoofdklasse A thuis met 7-1 van Noordwijk. Het liep dit zaterdag heel anders in de uitwedstrijd voor de ploeg van coach Jorg Smeets. Ajax verloor met liefst 5-0. Door de tweede nederlaag op rij zakt Ajax naar de zesde plaats op de ranglijst met acht punten minder dan koploper Ter Leede.



De Dijk kende in het duel met Jong De Graafschap een dramatische start. De koploper in de zondag derde divisie kreeg in Doetinchem in de eerste minuut na een handsbal een strafschop tegen en die werd benut. De Dijk liet zich door die snelle tegenslag niet van de wijs brengen. Door doelpunten van Dennis Kaars (twee), Nabil El Gourari en Chakib Tayeb won de ploeg van trainer Jochem Twisker het duel met 4-1. De Dijk houdt daardoor een punt voorsprong op nummer twee Westlandia.



OFC ging in Utrecht met 4-0 hard onderuit bij Maghreb'90 en staat nu op de twaalfde plaats.



Hockey

Oud-international Jesse Mahieu volgde begin dit jaar Hans Streeder, die assistent-trainer is geworden bij India, op als coach van de mannen van Pinoké. Die trainerswissel pakt goed uit. Na de 0-0 tegen koploper Bloemendaal en de 3-1 zege op play-offkandidaat HGC werd gisteren regerend landskampioen Oranje-Rood met 2-0 verslagen. Joost Rijksen en Marlon de Boer maakten in de laatste zes minuten de doelpunten.



Korfbal

Voor AW.DTV en Blauw-Wit staat er komend weekeinde tijdens de laatste speelronde veel op het spel. Blauw-Wit staat na de 21-18 zege op TOP op de vierde en laatste play-off-plaats. De voorsprong op nummer vijf KZ is een punt en het onderling resultaat is in het nadeel van Blauw-Wit. Een zege bij het al geplaatste LDODK in Friesland is dus gewenst. KZ speelt de laatste ronde tegen hekkensluiter AW.DTV. De laatstgenoemde club moet na het29-28 verlies tegen DVO winnen om directe degradatie te ontlopen en is daarnaast afhankelijk van het resultaat van nummer voorlaatst DSC bij DVO. DSC heeft twee punten meer dan AW, het onderling resultaat is in het voordeel van de Amsterdammers.



Roeien

De mannenacht van Nereus heeft bij de Heineken Roeivierkamp op de Amstel de favorietenrol volledig waargemaakt. De Amsterdamse roeistudenten wonnen alle vier de afstanden overtuigend.