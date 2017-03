Geen verschuivingen in Ajaxklassement na matig optreden

Lichtpuntje in de uitwedstrijd bij Groningen is de jonge verdediger Matthijs de Ligt. De 17-jarige Ajacied kreeg als enige vier sterren voor zijn optreden. In het klassement is hij nog niet opgenomen. Hij speelde nog te weinig duels. Ook Donny van de Beek en Kenny Tete zijn om dezelfde reden voorlopig geschrapt.



Onderin de ranglijst zijn vooral veel aanvallers terug te vinden. Amin Younes is bezig met een opmars, maar voor Bertrand Traoré en Matteo Cassierra is er weinig hoop op een betere positionering.



Ajax speelt donderdag uit tegen FC Kopenhagen.



De stand in het spelersklassement: