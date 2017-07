Gaat Real Madrid er met Sánchez vandoor?

FC Utrecht legt Emanuelson vast

Urby Emanuelson keert terug op de Nederlandse voetbalvelden. De oud-Ajacied verbond zich maandag voor één jaar aan FC Utrecht. In het contract is een optie opgenomen voor nog een seizoen.



De 31-jarige Amsterdammer trainde al een week mee met de selectie van trainer Erik ten Hag. De zeventienvoudig international van Oranje toonde daarin aan een meerwaarde te zijn voor FC Utrecht, dat afgelopen seizoen via de play-offs een ticket voor de Europa League bemachtigde.



"Emanuelson beschikt over uitstekende technische en dynamische voetbalkwaliteiten die uitstekend passen in onze speelwijze," zei Ten Hag. "Hij is een liefhebber, heeft ambitie en brengt internationale ervaring mee. Dit gaat zijn uitwerking hebben in de groep, zowel op het veld als daarbuiten."



Emanuelson komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde daarbij jarenlang in de hoofdmacht. Begin 2011 verhuisde hij naar AC Milan. De linkerflankspeler kwam in ruim drie jaar tijd meer dan honderd keer in actie voor de Italiaanse topclub.



De afgelopen jaren speelde Emanuelson aanzienlijk minder bij AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en de Engelse club Sheffield Wednesday, waarvoor hij afgelopen seizoen slechts één competitieduel in actie kwam.