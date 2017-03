Feyenoorder Vilhena geschorst voor klassieker

Vilhena en zijn club vochten een schorsing aan die de middenvelder eerder deze maand kreeg. Tijdens het duel met Sparta deelde hij toen een elleboog uit aan Mathias Pogba.



De middenvelder is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat is de uitkomst van de beroepszaak die Vilhena bij de voetbalbond had aangespannen. Dat betekent dat Vilhena ook woensdag het thuisduel met Go Ahead Eagles aan zich voorbij moet laten gaan.



De tuchtcommissie van de KNVB legde Vilhena eerst een straf op van vier wedstrijden uitsluiting, waarvan één voorwaardelijk. Joris van Benthem, advocaat van Feyenoord, vroeg woensdag bij de beroepszaak in Zeist om vrijspraak of anders een voorwaardelijke straf. De aanklager zag wel opzet en bleef bij zijn eerdere eis van vier wedstrijden onvoorwaardelijk.



Feyenoord had goede hoop na de zitting van woensdag, omdat scheidsrechter Danny Makkelie na het zien van televisiebeelden aangaf dat als hij de elleboogstoot had waargenomen tijdens de wedstrijd, niet meer dan een gele kaart zou hebben gegeven.



Vrijspraak volgde donderdag niet, maar wel mist Vilhena dus twee in plaats van drie wedstrijden. Zondag 9 april, in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, mag de international weer meedoen.



