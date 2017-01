FC Utrecht - Ajax van minuut tot minuut

Er is na de klassieker tegen Feyenoord waarschijnlijk geen jaarlijks afgewerkte wedstrijd voor Ajax zo beladen als die tegen FC Utrecht. Misschien wel een meetkundig iets: er is geen Eredivisieclub op de kaart die zo dichtbij Amsterdam huist als FC Utrecht. Hoewel de verschillen tussen beide clubs op de ranglijst vaak aanzienlijk zijn, is het tweeluik met de Domstedelingen voor zowel supporters als spelers vaak een spannende.



Ajax heeft het dan ook vaak lastig in Utrecht, waar al zes jaar niet meer gewonnen werd sinds Gregory van der Wiel en Jan Vertonghen in 2009 de 0-2 verzorgden. Daarom is het goed dat Anwar El Ghazi (nog) niet weg is bij Ajax. Met Jong Ajax speelde hij dit seizoen al eens in de Galgenwaard en scoorde hij twee keer (2-2).



FC Utrecht bleef in de laatste tien wedstrijden van het huidige Eredivisie seizoen ongeslagen. Ajax had voor de winterstop een iets mindere periode maar hervatte na de kerst prima met een 1-3 uitwinst bij PEC Zwolle. Net als vorige week tegen PEC is Bertrand Traoré de enige vaste waarde die trainer Peter Bosz zondag moet missen. De aanvaller komt voor Burkina Faso uit op de Africa Cup.



Over Bosz gesproken, als Ajax een einde wil maken aan de 2884 dagen zonder zege in Utrecht heeft het zondag goede kaarten. Bosz verloor in zijn carrière als trainer namelijk nog nooit in Utrecht, hield hij vrijdag voor tijdens een persconferentie.