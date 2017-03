Eerste 'Nieuwe Cruijff' Sjoerd Ruiter (65) overleden

Ruiter lag al enige tijd in het ziekenhuis. Daar blies hij in de nacht van dinsdag op woensdag zijn laatste adem uit.



Ruiter gold in de jeugd van Ajax als de eerste 'Nieuwe Cruijff'. Toenmalig sportjournalist Maarten de Vos zag de gelijkenis met Cruijff na een jeugdinterland en maakte het verhaal Sjoerd Ruiter, De Tweede Cruijff.



Hooggespannen verwachtingen

De latere Belgische bondscoach Raymond Goethals zag ook een jeugdinterland met de zeventienjarige Ruiter en zei: "Die Sjoerd Ruiter lijkt in al zijn handelen op Cruijff."



Maar aan die hooggespannen verwachtingen kon Ruiter niet voldoen. Sterker nog, voordat hij het eerste elftal van Ajax haalde, stopte hij al met voetbal omdat de benen toen allang niet meer deden wat het hoofd wilde.



Ruiter hield daarna zijn hele leven last van de vergelijking met Cruijff en ging daar zelfs psychologisch onder gebukt. "Als je goed in je vel zit, ben je er blij mee. Voor mij was het een extra belasting, en misschien geldt dat wel voor iedereen die na mij de nieuwe Cruijff is genoemd," zei Ruiter erover.