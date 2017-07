Dylan Groenewegen: Gevallen maar fris

De tijdrit was voor de Amsterdamse sprinter van LottoNL-Jumbo natuurlijk niet meer dan een verplicht nummer. "Maar echt lekker is dit niet'', zei hij na binnenkomst. "Het was echt spekglad, want ik reed die bocht heel rustig in.''



De schade viel gelukkig mee. "Een paar schrammetjes op mijn bil.'' Sterker nog, Groenewegen had eigenlijk goed nieuws nadat hij donderdag nog klaagde over een verkoudheid die hem vorige week bij het NK al parten speelde. "Ik voel me weer fris. Ik heb het slijm er een beetje uitgereden vandaag. Alleen die val was niet gepland.''



Zondag wacht in Luik zijn eerste kans op een ritzege, er wordt een massasprint verwacht.