Dolberg hervat groepstraining bij Ajax

Dat zei trainer Peter Bosz donderdag. De jonge Deense aanvaller is nagenoeg hersteld van een liesblessure, die hem al een aantal weken aan de kant houdt. Dolberg miste de wedstrijden tegen Excelsior en Feyenoord en kon eind maart ook niet met Denemarken meedoen in de WK-kwalificatie.



"Hij traint vandaag voor het eerst weer een gedeelte met de groep mee. Het is afwachten hoe de reactie is," aldus Bosz, die zijn ploeg woensdag met 4-1 van AZ zag winnen, en zaterdag met Ajax op bezoek moet bij NEC.



Een dag later gaat koploper Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. Bosz: "Fijn dat we nu een keer voor Feyenoord spelen, maar ik had liever op zondag gespeeld. Twee dagen hersteltijd is te kort."