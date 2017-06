Dit zijn de 10 duurste Ajacieden ooit

Zlatan Ibrahimovic in 2004 naar Juventus: 16 miljoen

Toen Ajax in 2001 de nog onbekende Zweed Zlatan Ibrahimovic (toen 19) voor zo'n 8 miljoen euro kocht, was vooral Zlatan zelf overtuigd van de slimme zet van Ajax. Dat hij talent had, was duidelijk. Maar dat kwam er in zijn eerste seizoen lang niet altijd uit, in de spits bij Ajax. Dat kwam daarna. Hij liet wekelijks zien dat hij Amsterdam was ontgroeid en de topclubs stonden voor hem in de rij. Het werd uiteindelijk Juventus, dat 16 miljoen voor Zlatan betaalde.