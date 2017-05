Dennis Kaars (De Dijk) voor twee seizoenen naar FC Den Bosch

De spits heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij FC Den Bosch, met een optie voor nog een jaar. Hij sluit in het nieuwe seizoen aan bij de club uit de Jupiler League.



Hoewel Kaars al jaren de topscorerslijsten domineert in het amateurvoetbal, is hij dit seizoen helemaal op dreef. Als aanvalsleider van ASV De Dijk, de kampioen van de derde divisie, was hij in de competitie al 40 keer trefzeker. Tegen Jong FC Den Bosch, dat in dezelfde klasse speelt, maakte hij drie doelpunten.



En hoewel er interesse was van meerdere clubs, zoals Sparta in de winter, kiest Kaars op 28-jarige leeftijd voor zijn eerste profvoetbalavontuur bij Den Bosch. En daar zijn ze in Brabant erg blij mee.



Lef en snel

"De afgelopen periode is er achter de schermen hard gewerkt om FC Den Bosch nog steviger op weg te helpen naar een gezonde toekomst," aldus voorzitter Jan-Hein Schouten. "We zijn het nieuwe verhaal van de club aan het schrijven en zijn erg blij dat Dennis voor FC Den Bosch heeft gekozen, ondanks de interesse van andere clubs uit het betaald voetbal."



Commissaris Jan Gösgens zegt over de komst van Kaars: "Dennis is een jongen die met zijn karakter en speelstijl past bij de Bourgondische volksclub FC Den Bosch. Hij heeft lef, is snel, technisch vaardig en ontzettend doelgericht. FC Den Bosch staat voor talentontwikkeling. Zowel voor jonge spelers uit de eigen opleiding en uit de regio, als voor spelers zoals Dennis die zich in het amateurvoetbal nadrukkelijk in de kijker spelen. Dennis is een speler die kan verrassen en met zijn spel het publiek kan vermaken. We kijken er naar uit om hem komend seizoen in het shirt van FC Den Bosch in actie te zien en wensen hem namens de club veel succes toe."



Lees ook: De eerste proefdag van Kaars (28) bij Sparta