De Ligt over rode kaart: 'Ik heb de grootste uit de boeken geduwd'

De talentvolle verdediger van Ajax, 17 jaar en 292 dagen oud, werd net als Cruijff in zijn tweede interland uit het veld gestuurd. Dat gebeurde woensdagavond in de zeventigste minuut van de gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko.



Cruijff was 19 jaar en 195 dagen toen hij een duel tegen het toenmalige Tsjecho-Slowakije niet mocht afmaken.



Terecht

"Natuurlijk pak je liever geen rode kaart," zegt De Ligt tegen De Telegraaf over zijn record, "maar het is wel grappig dat ik meneer Cruijff, de grootste voetballer aller tijden, de boeken uit heb geschoten, of eigenlijk heb geduwd."



De Ajacied geeft toe dat de rode kaart, voor een duw tegen Oualid Azarou, terecht was. "Maar in een vriendschappelijk duel had hij (de scheidsrechter, red.) volgens mij ook zo maar geel kunnen geven."



Europese finale

De Ligt speelde tot zijn rode kaart een uitstekende wedstrijd tegen Marokko. Toch kent hij nog geen gelukkig huwelijk met Oranje. De centrale verdediger werd tijdens zijn eerste interland tegen Bulgarije in de rust gewisseld nadat hij schuldig was geweest aan de openingstreffer van zijn tegenstander.



De Ligt speelde vorige week nog als jongste Nederlandse speler ooit een Europese finale. Hij verloor met Ajax van Manchester United (0-2) in de strijd om winst van de Europa League.



