De Ligt over debuut bij Oranje: 'Brok in mijn keel'

De zeventienjarige verdediger van Ajax kreeg een dag na zijn goede optreden met Ajax in de Europa League tegen Kopenhagen te horen dat hij zich mag melden bij het Nederlands elftal voor de komende twee wedstrijden tegen Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk).



"Vanochtend hadden we ontbijt met de selectie. De trainer kwam naar mij toe en zei: gefeliciteerd. Ik zei: wat bedoelt u? Ja, je zit bij de selectie van het Nederlands elftal. Daar krijg je wel even een brok in je keel van. Dat is toch je droom als je begint met voetballen, om geselecteerd te worden voor het grote Oranje,'' reageerde De Ligt op zijn uitverkiezing.



"Het is voor iedereen onverwacht. Voor mij ook. Dus ik snap wel dat mensen verrast reageren. Ik ga zoveel mogelijk mijn best proberen te doen. Dan zien we wel.''