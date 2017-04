De Dijk kampioen van derde divisie zonder zelf te spelen

Concurrent Westlandia verloor met 4-1 bij EVV en daardoor is De Dijk met drie wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen.



De Dijk won zelf zaterdag met 2-1 van Jong FC Den Bosch. Beide doelpunten werden gemaakt door Dennis Kaars.



De teller van de topscorer komt daarmee op 39 doelpunten.



De Dijk viert het kampioensfeest zondag nog niet. De club doet dat bij de thuiswedstrijd komend weekeinde tegen Be Quick 1887. Dan zal de selectie onder andere op een platte kar over de Schellingerwouderdijk worden gereden.



"Het is toch raar op deze manier kampioen worden," zei voorzitter Ton Langelaar. "Al voelden we het wel een beetje aankomen dat dit kon gebeuren. We gaan nu in alle rust de festiviteiten voorbereiden. Dat het een groot en knallend feest in Schellingwoude gaat worden, staat wel vast."



Tweede divisie

Door het kampioenschap is promotie naar de tweede divisie een feit. Volgens Langelaar is De Dijk qua organisatie klaar voor de stap omhoog. Langelaar: "De regels van de KNVB voor het spelen in de tweede divisie, zoals meer parkeerplaatsen, hebben we goed bekeken en we zijn al druk aan het kijken hoe we gaan zorgen dat we aan alles kunnen voldoen. Onze accommodatie is nog niet van het niveau van de topamateurclubs op de zaterdag, maar we pakken het stap voor stap aan. We zien geen enkel probleem."



Langelaar houdt zich rustig als het om de sportieve ambities gaat. "Natuurlijk willen we in de tweede divisie ook het hoogste bereiken," aldus Langelaar. "Dat we kampioen moeten worden, gaat me net iets te ver. Laten we eerst maar eens goed van dit succes genieten."