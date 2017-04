De Dijk door goal in blessuretijd dichter bij titel

Amateurvoetbal

De Dijk heeft een grote stap gezet richting het kampioenschap van de zondag derde divisie. De koploper won met 2-1 bij OJC Rosmalen. Het winnende doelpunt van Chakib Tayeb viel pas in de zevende minuut van de blessuretijd. Het andere doelpunt van De Dijk werd gemaakt door Nabil el Gourari. Nummer twee Westlandia speelde met 1-1 gelijk bij Jong Achilles'29 en De Dijk heeft met zes duels te gaan zeven punten meer dan de club uit Naaldwijk.



De amateurs van Ajax verloren vijf competitiewedstrijden op rij in de zaterdag hoofdklasse A en zagen de titelkansen in rook opgaan. Toen Roy Deken zaterdag tegen nummer twee Ter Leede na zes minuten rood kreeg, leek het weer een vervelende middag te worden voor Ajax.



Met tien man won de ploeg van coach Jorg Smeets echter met 3-0. De goals waren van Reda Kharchouch, Stanley Akoy en Jack van Moerkerk. Swift blijft in dezelfde klasse na de 2-0 overwinning op Noordwijk(goals van Bas Buimer en Diederick Hoogerwaard) in de race voor het halen van de nacompetitie en misschien meer. De achterstand op koploper Achilles Veen is vier punten, maar Swift heeft een duel meer gespeeld.



JOS heeft thuis tegen SDO een 2-0 voorsprong verspeeld en is blijven steken op een 2-2 gelijkspel. JOS staat nu op basis van doelsaldo twaalfde in de zondag hoofdklasse A. Een gevaarlijke plaats. De nummer dertien aan het einde van het seizoen moet via de nacompetitie degradatie voorkomen.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions uit Landsmeer wonnen zaterdag met 53-50 thuis van Binnenland en plaatsten zich voor de play-offs om de landstitel. Toch was coach Molly McDowell niet blij. "De energie was er, maar de uitvoering was beroerd," aldus McDowell. "Er ging veel mis, maar ja, winst is winst."



Handbal

Coach Bert Bouwer verruilt volgend seizoen de handbalsters van VOC voor de mannen van Aalsmeer. Bouwer maakte vorige week bekend te stoppen in Amsterdam-Noord omdat hij volgend seizoen slechts één keer per week met al zijn speelsters zou kunnen trainen, omdat een deel van de selectie doordeweeks op de handbalacademie op Papendal verblijft. Bouwer is met VOC dit seizoen nog volop in de race voor de landstitel. Na de 27-17 zege op de vrouwen van Quintus is zijn ploeg halverwege de nacompetitie al zo goed als zeker van een plaats in de finale om de landstitel.



De mannen van Aalsmeer zijn door de 24-23 overwinning op de handballers van Quintus zeker van een plek in de kruisfinales om de landstitel.



Hockey

De derby tussen de hockeyers van Hurley en Amsterdam werd gisteren een doelpuntrijke. Amsterdam won met 7-3. Justin Reid-Ross maakte drie doelpunten en Billy Bakker twee voor Amsterdam, dat zo goed als zeker is van de play-offs. Hurley staat elfde en moet vol aan de bak in de strijd tegen degradatie.