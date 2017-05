Davy Klaassen: Het is nog niet gespeeld

"Het is nog niet gespeeld'', zei de aanvoerder. "Bij Schalke gaven we een marge van 2-0 weg en werd het nog spannend. Maar we hebben een goede uitgangspositie.''



Een verklaring voor de opvallende zege had hij niet zo snel. "In het begin hadden we het moeilijk. Maar ineens vliegen we erop en lijkt alles te lukken. Het was ook een gekkenhuis hier in de ArenA, dat helpt. Op een gegeven moment moesten zij wel wat doen en kregen ze weer wat kansen. Maar wij kregen er nog meer."



Spanning

Bosz gaf na de sensationele wedstrijd nog maar eens het karakter van de wedstrijd weer: "Het had ook 12-6 kunnen zijn.'' Kans op kans was er in de ArenA. Bosz: "In de eerste helft voetbalden zij beter, maar maakten wij de doelpunten. In de tweede helft gingen wij gelukkig beter spelen. Op de juiste momenten hebben we toegeslagen.''



Waarom het begin moeilijk was? "Natuurlijk was er spanning'', zei Bosz. "Het zou raar zijn als dat niet het geval was. We wisten dat zij 'vooruit' zouden gaan spelen, maar we reageerden te angstig en speelden slordig. Geholpen door de doelpunten hebben we dat allemaal van ons afgespeeld.''



Van één been in de finale wilde Bosz niet spreken. "Daarvoor zijn zij veel te goed. We moeten in Frankrijk nog vol aan de bak.''



