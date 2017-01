David Neres voor 12 miljoen euro naar Ajax

São Paulo, dat met een flinke schuldenlast kampt, wees meerdere keren een bod van Ajax af en schermde met de belangstelling van andere clubs.



Neres wordt niet de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax. Dat is Miralem Sulejmani, die in 2008 voor 16 miljoen euro werd gekocht van Heerenveen. São Paulo bedong bij Ajax echter wel een 'doorverkooppercentage' van 20 procent als Ajax Neres in de toekomst doorverkoopt.



Nog weinig bewezen

Neres is een kleine, behendige en snelle dribbelaar. Hij is linksbenig, maar kan op beide vleugels uit de voeten. Op het hoogste niveau heeft hij echter nog weinig bewezen. Neres speelde pas negen duels voor het eerste elftal van São Paulo.



Ajax, dat nog in de race is voor het kampioenschap en half februari in de Europa League tegen Legia Warschau speelt, heeft niet veel vleugelspelers. Nu ook Anwar El Ghazi vertrekt (naar Lille), beschikt Bosz over Amin Younes, die niet in goeden doen is, Bertrand Traoré - hij keert volgende week terug van de Afrika Cup - en twee jonkies: Vaclav Cerny en de pas 17-jarige Justin Kluivert.



In de zoektocht naar versterking wees Bosz er wel op dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. "We willen geen speler halen over wie we na een half jaar zeggen: hij tilt het niveau toch niet omhoog. Dan werk ik liever met eigen jeugd."



Meerwaarde

De scouting van Ajax en directeur spelersbeleid Marc Overmars zijn kennelijk overtuigd van Neres' meerwaarde. De prijs die Ajax daarvoor moet betalen, is hoog, zeker afgezet tegen de bedragen waarvoor Viktor Fischer (7 miljoen), El Ghazi (8 miljoen) en Riechedly Bazoer (11 miljoen) recent werden verkocht. Ajax is bereid dat risico met Neres te nemen, in de wetenschap dat de kas alleen al sinds de zomer (denk ook aan de transfers van Arek Milik, Jasper Cillessen en Nemanja Gudelj) met tientallen miljoenen is gespekt.