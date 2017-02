David Neres mag het laten zien bij Ajax

Hij zat er wat onwennig bij, tijdens zijn presentatie. Een lach was moeilijk te ontdekken op het gezicht van Neres. Vond de 19-jarige aanvaller het allemaal wat spannend?



Het antwoord was simpeler: hij had het zo vers uit het warme Brazilië vooral erg koud, zelfs binnen in de perszaal van de Arena. Dat zei hij dan wel weer met een grote grijns.



Prijskaartje

De van Sao Paulo overgekomen Braziliaan is een groot talent, maar heeft pas acht wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Daar komt bij dat hij voor Ajaxbegrippen een behoorlijk prijskaartje heeft: de Amsterdammers betaalden 12 miljoen euro voor de dribbelaar. Een bedrag dat zelfs kan oplopen tot zo'n 15 miljoen.



Volgens Ajaxdirecteur Marc Overmars moet ook zijn club dit soort bedragen betalen om mee te kunnen doen met grote jongens in Europa. De voormalig rechtsbuiten had het stempel dat hij nogal zuinig was, wat hem de bijnaam Marc Netto opleverde. "Die naam kunnen we nu dus wel veranderen. Marc Bruto? Dat klinkt wel goed."



Droom

Voor Neres komt er met zijn overgang naar Amsterdam een droom uit. Hij wilde altijd al naar een Europese topclub en dat ziet hij nu uitkomen.



"Ik heb al sinds vorig jaar veel contact met Ajax. Het is een grote club waar ik nog veel kan leren," aldus Neres. "Ik hoop dat ik me snel kan aanpassen en dat we kampioen worden en volgend seizoen in de Champions League spelen."



Hij omschrijft zichzelf als een snelle speler die behendig is aan de bal. Neres krijgt van Ajax de tijd om te wennen, hoewel hij speelgerechtigd is en het liefst direct speelt. Zondag tegen Vitesse zal hij nog niet in actie komen, volgens Overmars.



Ook aan Nederland moet hij wennen. Hoe hij zich heeft voorbereid op zijn verblijf hier? "Door heel veel kleding mee te nemen tegen de kou. Verder richt ik me vooral op het voetbal."