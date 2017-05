CTO'70 zonder te spelen naar finale play-offs om promotie

Amateurvoetbal

Bij JOS willen ze dit seizoen heel snel vergeten. Het eerste zondagteam degradeerde op Hemelvaartsdag door een 2-0 nederlaag tegen Quick 1888 in Nijmegen uit de hoofdklasse. Daar kwam dit weekeinde nog meer slecht nieuws bij. Door de 2-1 nederlaag tegen Loosdrecht zit promotie naar de tweede klasse er niet meer in voor de zaterdag 1.



DWS is nog in de race voor promotie naar de zondag eerste klasse. De ploeg van oud-Ajacied Guus Uhlenbeek won de return in en tegen Houten na verlenging met 4-3. Het eerste duel in Amsterdam was in 2-2 geëindigd. DWS speelt in de finale van de nacompetitie tegen Eldenia uit Arnhem, komend weekeinde uit en een week later thuis. DCG schakelde in de nacompetitie Sporting Martinus uit( 3-2 winst en een 1-1 gelijkspel) en mag in een dubbele ontmoeting met VVZA uit Amersfoort een nieuw seizoen in de eerste klasse veiligstellen.



Zaterdag vierdeklasser CTO'70 heeft zich geplaatst voor de finale om promotie naar de derde klasse. De club uit Duivendrecht deed dat zonder te spelen. CTO'70 meldde zich zaterdag bij UNO in Hoofddorp voor de return in de eerste ronde. De heenwedstrijd had CTO met 6-2 gewonnen. In Hoofddorp was echter niemand. Het bleek dat UNO zich bij de KNVB had afgemeld. De ploeg van coach Latif Wooter speelt om een plek in de derde klasse tegen United/DAVO uit Haarlem. Het eerste duel is zaterdag uit, een week later is de return in Duivendrecht.



Cricket

De cricketers van ACC hebben de derby tegen VRA met zes wickets verschil gewonnen. De zege was te danken aan het batten van de broers Asad en Rehmat Zulfiqar. De laatstgenoemde sloeg een century (111 runs). Zijn broer voegde daar 69 runs bij. De derde Amsterdamse club in de topklasse, Dosti, won voor de tweede keer dit seizoen. Hermes DVS werd in Schiedam met zes wickets verschil verslagen.



Handbal

Handbalinternational Michelle Goos heeft in haar eerste seizoen in de Duitse Bundesliga een prijs gepakt. De Amsterdamse won zondag met haar club Buxtehuder de beker door in de finale Metzingen met 24-23 te verslaan. De finaleplaats van Goos en haar Nederlandse teamgenoten Lynn Knippenborg en Yara Nijboer was verrassend. Landskampioen SG BBM Bietigheim, met de internationals Maura Visser, Tess Wester, Angela Malestein en Martine Smeets, werd zaterdag in de halve finale met 30-22 verslagen.



Honkbal

De honkballers van Pirates willen over twee weken in het Duitse Regensburg voor het tweede jaar op rij de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal winnen. Aan de vorm in de Nederlandse hoofdklasse zal het niet liggen. Die is goed. Deze speelronde won Pirates drie keer van UVV uit Utrecht (9-0, 8-2 en 5-0). Pirates is koploper met vijf punten meer dan nummer twee Neptunus.