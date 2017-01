Brutale Kluivert wilde penalty nemen

Van vader Patrick kreeg hij vlak voor de wedstrijd nog een berichtje. "Ik moest gif tonen, dat zegt hij altijd," zei het talent. "Mijn vader scoorde bij zijn debuut in het eerste elftal tegen Feyenoord. En later in de finale van de Champions League," weet Justin. ,,Hij was een killer en ik misschien meer een voetballer die het van zijn acties moet hebben. Ik geef graag steekballen en probeer mijn tegenstanders te passeren. Mijn vader was achttien toen hij debuteerde, ik ben nu zeventien. Dat is wel mooi.''



Kluivert vindt het geen probleem dat Ajax de komende dagen de Braziliaanse buitenspeler David Nerves voor veel geld wil vastleggen. "Dat moet Ajax toch zelf weten. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik er steeds weer sta als ik een kans krijg. Dan komt het wel goed hoor. Die zegt die ouwe van me ook. Of hij al gereageerd heeft na deze wedstrijd? Ja, hij is trots en zegt dat het nu gaat beginnen voor me.''