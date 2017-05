Britse media: 'Ajax oogde kleiner dan Manchester United'

Het verschil tussen de twee finalisten was groot, dat gaf ook ook trainer Peter Bosz te kennen na afloop van de wedstrijd.



Ajax, het jongste elftal ooit in een Europese eindstrijd, verloor van de doorgewinterde profs uit de Premier League. Het was dat leeftijdsverschil het team van Peter Bosz parten speelde volgens The Independent, en die had het daarbij flink gemunt op Dolberg.



'Behalve Traore, lieten te veel spelers van Ajax hun leeftijd zien. Te veel van hen waren bevroren, in het bijzonder Davy Klaassen en Kasper Dolberg, alhoewel de laatste tenminste het excuus had dat hij compleet werd geisoleerd. Dat werd zo erg dat Bosz hem uiteindelijk wisselde voor David Neres,' aldus The Independent.



Grootste gevaar

The Guardian viel hetzelfde op. 'Het elftal, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 282 dagen, mist de ervaring met grote wedstrijden. Kasper Dolberg, vooraf bestempeld als het grootste gevaar, hield het slechts een uur vol voordat hij werd gewisseld.'



The Daily Mail toont bijzonder weinig mededogen met de Amsterdamse club, die voor het eerst in 21 jaar weer een keer meespeelde met de grote jongens. 'Het was hartverwarmend het beroemde rood en witte shirt terug te zien op het grote Europese podium. Maar wat Ajax niet produceerde was iets dat ook maar in de buurt kwam van een presentatie.'



En: 'Ajax oogde kleiner dan United, zowel fysiek als in aanwezigheid. Het waren jongens tegen mannen.'