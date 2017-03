Bosz zou De Ligt ook in Oranje hebben opgesteld

Bosz vond het eerder deze week wel nodig om even met De Ligt te praten. "Ik heb hem verteld dat we binnen Ajax zeer tevreden zijn over zijn ontwikkeling en dat hij vooral door moet gaan met waarmee hij bezig is."



"Hij moet hiervan niet schrikken en ineens andere dingen gaan doen. Ik vind hem een geweldige, evenwichtige speler. Matthijs is rustig en verstandig, die gaat hier ook uitstekend mee om.''



Bosz schroomt dan ook niet om De Ligt zondag tegen Feyenoord weer te laten spelen. "Ach, we hebben allemaal deze fouten gemaakt. De één op z'n zeventiende, de ander toen hij twintig was. De vraag is: hoe ga je daarmee om? En dat doet hij heel goed.''



