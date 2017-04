Bosz: 'We hebben karakter getoond'

Ajax stond na de rode kaart van Joël Veltman met tien spelers op het veld toen het in de verlenging van het duel met Schalke 04 met 3-0 achterkwam. "En toen konden mijn spelers het toch nog opbrengen om druk te zetten,'' zei Bosz. "Dat was echt geweldig om te zien. Ze vochten voor wat ze waard waren en ze wisten zich te belonen. Dat is echt super.''



"Veel spelers hadden kramp, maar we scoren twee keer met tien man in de tweede helft van de verlenging'', zei Bosz. "De ontlading was net zo groot in de kleedkamer. We zitten gewoon in de halve finale. En nu is er echt alles mogelijk.''



Blijven vechten

"Niet normaal," jubelde Younes na afloop. "Ik had kramp maar ik bleef maar lopen en maakte ook nog 3-2. Wat een karakter hebben we getoond. We leken verslagen maar toch waren we nog tot dit in staat. We hebben een echte ploeg die maar blijft vechten als dat nodig is. Ook als de kans op succes bijna weg lijkt. Nu gaan we voor de finale."