Bosz rekent op succesvol Ajax

'We gaan ervoor zorgen dat we het karwei voor die tijd hebben afgemaakt," liet hij woensdag tijdens zijn voorbeschouwing fijntjes weten.



Afgelopen zondag miste aanvoerder Davy Klaassen in de gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse (0-1) nog van elf meter.



Ajax hield Legia Warschau vorige week donderdag in Polen op 0-0. Verdediger Daley Sinkgraven raakte in dat duel geblesseerd aan een enkel en miste daardoor het duel met Vitesse.



Voor de thuiswedstrijd tegen de Poolse kampioen vormt hij nog een twijfelgeval. Kenny Tete, die in Warschau na zijn tweede gele kaart van het veld moest, is geschorst.



Bosz sloot niet helemaal uit dat de Braziliaanse nieuwkomer David Neres voor de eerste keer wordt opgenomen in de wedstrijdselectie. "Hij is hier echter pas een week. We moeten nog even beoordelen of hij er al aan toe is."