Bosz overweegt veel spelers dit weekend te sparen

We willen het liefst nog eerste worden

Ajax verzekert zich met een zege op Go Ahead Eagles zo goed als zeker van de tweede plaats in de eredivisie. De bezoekers uit Deventer hebben alleen nog kans op een nieuw seizoen op het hoogste niveau als ze hun laatste twee competitieduels winnen.



Moeilijk

Bosz overweegt veel spelers rust te gunnen omdat zijn ploeg donderdag bij Olympique Lyon een voorsprong van 4-1 moet verdedigen in het tweede duel van de halve finales van de Europa League. Hij benadrukt echter ook het belang van een zege op Go Ahead Eagles.



"We willen het liefst nog eerste worden'', stelt hij. "Dat zal heel moeilijk worden en dan willen we wel tweede worden. We willen het ook niet laten aankomen op het laatste duel met Willem II.''



Ajax zette dinsdag een enorme stap naar plaatsing voor de finale van de Europa League, door Olympique Lyon thuis te verpletteren. Het wedstrijdverloop van minuut lees je nog eens terug in het liveblog dat we bijhielden. Extra nagenieten? Zo klonken de vier doelpunten op Radio 1.