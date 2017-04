Bosz: 'nog geen zorgen om Lyon'

'Want ik heb echt diep respect voor de manier waarop ze donderdagavond hebben gespeeld."



Door de zege in de tweeluik met de Duitsers neemt Ajax het in de halve finale van de Europa League op tegen Olympique Lyon. De loting keek de selectie van Ajax in de bus vanuit Gelsenkirchen naar Amsterdam.



Halve eindstrijd

Bosz is onder de indruk van de Fransen. "Dit is een heel sterke tegenstander," aldus Bosz tijdens de persconferentie vrijdag. "Maar dat is ook wel logisch. We hebben het over een halve eindstrijd."



"We hebben Lyon dit seizoen natuurlijk tegen AZ gezien," doelde Bosz op de monsterzege van de Fransen over twee duels in de zestiende finales (11-2). "Maar veel ploegen hebben twee gezichten. We speelden thuis tegen Schalke werelds en gisteren niet meer dan soms goed. Maar Lyon staat nu vierde in een heel sterke competitie. AS Monaco staat in de halve finale van de Champions League en Paris Saint-Germain had normaal gesproken Barcelona uitgeschakeld. Dat zegt toch wel wat."



Hele klus

Volgens Bosz zijn de spelers van Ajax nog niet bezig met Lyon. "De ploeg is nu vooral erg blij. Maar wat wil je ook als je 2-0 achter staat met een man minder en het toch haalt. En als we al zorgen hebben, zijn het heerlijke zorgen."



En eerst wacht zondag PSV in de competitie. En dat wordt een hele klus, met de zware wedstrijd van donderdag nog in de benen. "Eigenlijk is twee dagen rust al te kort na 90 minuten, laat staan na 120. Dat is te weinig tijd om goed te herstellen."



Nog eens nagenieten van donderdag: NOS-commentatoren gaan uit hun dak bij goal Viergever