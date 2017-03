Basketballers Apollo met een been in de play-offs

In eigen huis was Sergio de Randamie de topschutter bij de Amsterdammers. De lange center was goed voor 31 punten. Ook international Dimeo van der Horst was met 28 punten goed op schot.



Door de zege heeft Amsterdam in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie genoeg aan een zege om de play-offs te bereiken. Ook een nederlaag van de enige overgebleven concurrent Leeuwarden is genoeg voor de ploeg van coach Patrick Faijdherbe.



Amsterdam staat momenteel zesde in de eredivisie, waar de eerste zes ploegen deelnemen aan de play-offs.