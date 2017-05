Basisplaatsen voor De Ligt en Veltman bij Oranje

Nederland en Marokko trappen om half act Nederlandse tijd af in Agadir. Davy Klaassen zit nog niet bij de wedstrijdselectie voor het duel. De aanvoerder van Ajax meldde zich het afgelopen weekend af omdat hij nog teveel last had van een knieblessure. Klaassen hoopt donderdag aan te sluiten.



Op de bank bij Oranje zit Fred Grim. De oud-keeper van Ajax neemt de honneurs waar tot de onlangs aangestelde Dick Advocaat begint als bondscoach. Grim moet het woensdag doen met een uitgedunde selectie en kan nog niet beschikken over Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Jeremain Lens, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum. Het gezelschap, waarvan de meesten doorgaans basisspeler zijn, meldt zich donderdag op het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos.



De meest verrassende naam tussen de elf spelers die woensdagavond starten in Agadir is die van Nathan Aké. De verdediger van Chelsea is voor het eerst opgeroepen en mag direct starten. Aké ontving onlangs ook een uitnodiging van de nationale ploeg van Ivoorkust. Dat kwam omdat zijn vader daar is geboren. Hij gaf echter de voorkeur aan een loopbaan als international bij Oranje.



Opstelling Nederland: Zoet; Veltman, De Ligt, Hoedt en Aké; Vilhena, Promes en Toornstra; Berghuis, Janssen en Depay.